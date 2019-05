Zell am Harmersbach, Unterharmersbach – Fahrverbot droht

Anzeige

Zell am Harmersbach, Unterharmersbach (ots) – Einem 22 Jahre alten Autofahrer wird vorgeworfen, am Sonntagabend seinen Audi unter Drogeneinwirkung durch die Hauptstraße gelenkt zu haben. Der junge Mann geriet kurz vor 18.30 Uhr in eine Polizeikontrolle, in deren Verlauf ein positiver Drogentest zur Erhebung einer Blutprobe führte. Dem 22-Jährigen drohen ein Fahrverbot, Punkte in Flensburg und ein empfindliches Bußgeld.

