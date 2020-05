Zell am Harmersbach, Unterharmersbach – Toilettenpapier in Brand gesetzt

Anzeige

Zell am Harmersbach (ots) – In einer Firma in der Buchenwaldstraße kam es am Dienstagmorgen kurz vor 10 Uhr in der Herrentoilette zu einem Brand. Wie die Ermittlungen der Beamten des Polizeirevier Haslach vor Ort ergaben, waren zuvor in zwei Toilettenkabinen von bislang unbekannter Täterschaft die Klopapierrollen in Brand gesetzt worden. Der Brand wurde von Mitarbeitern schnell gelöscht. Glücklicherweise wurden nur die Innenverkleidungen der stillen Örtchen beschädigt. Die Ermittlungen dauern an. /ag

