Zell am Harmersbach, Unterharmersbach – Unter Drogeneinfluss

Anzeige

Zell am Harmersbach, Unterharmersbach (ots) – Ein junger Autofahrer steht seit Sonntagvormittag unter Verdacht, seinen Wagen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gesteuert zu haben. Der Fahranfänger befuhr gegen 14.40 Uhr die L94 von Oberharmersbach kommend in Richtung Zell am Harmersbach, als ihn die Beamten des Polizeireviers Haslach einer Kontrolle unterziehen wollten. Nachdem der Autofahrer zuerst zügig in Richtung Herrenholz abbog und beschleunigte, musste er sich der vorgesehenen Kontrolle im Bereich Schreilegrund schlussendlich doch stellen. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht des vorigen Konsums von Betäubungsmitteln. Nach Auswertung der im Anschluss erhobenen Blutprobe erwartet den jungen Mann eine Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4094096