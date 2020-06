Zell am Harmersbach – Verdächtigt und zugeschlagen

Anzeige

Zell am Harmersbach (ots) – Der Verdacht, dass ein 60-Jähriger möglicherweise einen Diebstahl begangen haben könnte, führte am Montagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Sein 37 Jahre alter Kontrahent konfrontierte den Mann gegen 20:15 Uhr in der `Hauptstraße` mit den Vorwürfen, als dieser mit einem unvermittelten Kopfstoß darauf reagierte. Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Haslach ist nun nicht nur die Frage ob der 60-Jährige für den Diebstahl verantwortlich ist. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. /ma

