Zell am Harmersbach – Verkehrssünder ertappt

Anzeige

Zell am Harmersbach (ots) – Die Kontrolle eines 25 Jahre alten Autofahrers durch Beamte des Polizeireviers Haslach in der Nacht auf Donnerstag dürfte für den jungen Mann weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen. Wie die Ermittler kurz nach Mitternacht feststellten, war der Mittzwanziger nicht nur unter dem mutmaßlichen Einfluss von Drogen am Steuer seines Wagens gesessen, er führte zudem entsprechende verbotene Substanzen mit sich. Da er zudem keine notwendige Fahrerlaubnis vorweisen konnte, sieht er nun gleich mehreren Unannehmlichkeiten entgegen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4097425