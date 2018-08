Anzeige

Zell am Harmersbach (ots) – Unbekannte versuchten im Zeitraum zwischen Freitagabend und Dienstagnachmittag in eine Halle in der Straße „Am Galgenfeld“ einzusteigen. Das Fenster hielt den Bemühungen der Langfinger allerdings Stand, sodass nichts … Lesen Sie hier weiter…

