Zell am Harmersbach – Vorfahrt missachtet

Anzeige

Zell am Harmersbach (ots) – Zu einem Unfall mit einem Schaden von rund 8.000 Euro kam es am Sonntagnachmittag auf der Nordracher Straße. Gegen 15:30 Uhr war ein 29-jähriger Golf-Fahrer auf der Jahnstraße unterwegs und bog auf die Nordracher Straße ein. Dabei missachtete er jedoch die Vorfahrt eines Audi-Lenkers der diese von Nordrach kommend in Richtung Kreisverkehr befuhr. Durch den Zusammenstoß entstand zwar Sachschaden, doch wurde glücklicherweise keiner der Beteiligten verletzt.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4623344 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4623344