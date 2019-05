Zell am Harmersbach – Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Anzeige

Zell am Harmersbach (ots) – Auf der Suche nach dem Unfallverursacher sind die Beamten des Polizeireviers Haslach, nachdem es am Dienstagnachmittag in der Hindenburgstraße zu einer Unfallflucht kam. Zwischen 12:50 Uhr und 13:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ausparken, einen Höhe Gebäude Nummer 10 geparkten Renault Megane. Ohne sich um den Schaden von rund 3.000 Euro zu kümmern, suchte der Verantwortliche im Anschluss das Weite. Zeugen, die Hinweise zu dem Verantwortlichen oder seinem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Telefonnummer 07832 97592-0 in Verbindung zu setzen.

