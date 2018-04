Zell am Harmersbach – Zu spät gesehen

Zell am Harmersbach (ots) – Zu einem Unfall, bei welchem glücklicherweise keiner der Beteiligten verletzt wurde, kam es am Dienstagabend gegen 18 Uhr an einer Kreuzung. Die 31-jährige Lenkerin eines Opel befuhr die Kirchstraße in Richtung des Friedhofs, als sie an der Kreuzung zum Allmendweg den von rechts kommenden Peugeot zu spät erkannte. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 7.500 Euro.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3919577