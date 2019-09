Zell am Harmersbach – Zwei Schwerverletzte

Anzeige

Zell am Harmersbach (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Montagmorgen auf der L94 wurden zwei Verkehrsteilnehmer schwer verletzt. Nach ersten Ermittlungen der Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg dürfte die 25 Jahre alte Fahrerin eines Kleintransporters kurz vor 7 Uhr auf ihrem Weg von Oberharmersbach kommend in Richtung Zell am Harmersbach im Zuge eines Überholmanövers die Kontrolle über ihren Wagen verloren haben. Sie kam im weiteren Verlauf von der Fahrbahn ab, geriet in eine Baustelle und krachte hier frontal gegen einen geparkten Radlader. Die Fahrerin musste mit schweren Verletzungen durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr 29-jähriger Beifahrer wurde durch den Zusammenstoß eingeklemmt und musste durch Kräfte der Feuerwehr aus Zell am Harmersbach befreit werden. Er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Gesamtschaden wird derzeit auf rund 45.000 Euro geschätzt.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4388515