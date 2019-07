Zeuge nach Unfallflucht gesucht

Anzeige

Lahr (ots) – Am Samstagabend, 19:40 Uhr, bog die Fahrerin eines Renault Clio in Lahr von der Straße „Langes Wegle“ in die Bismarckstraße ab. Hierbei fuhr sie über eine Verkehrsinsel. Sie rangierte dann rückwärts und fuhr gegen einen wartenden Audi. Anschließend fuhr die Frau weiter Richtung Tiergartenstraße. Ein beherzter Verkehrsteilnehmer mit einem VW Tiguan blockierte dann den Renault Clio an der Einmündung zur Gärtnerstraße, so dass die Frau nicht weiter fahren konnte. Dies war auch gut so, denn aufgrund von genossenem Alkohol war sich nicht in der Lage das Auto sicher zu führen. Bei dem Zusammenstoß zwischen dem Renault und dem Audi entstand ein Sachschaden von 4500 Euro. Der Führerschein der Unfallverursacherin wurde beschlagnahmt. Der Fahrer des VW Tiguan wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Lahr, Telefon 07821/2770, in Verbindung zu setzen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4322540