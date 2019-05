Zeugenaufruf – Brand in Kabelschacht bei Ispringen

Anzeige

Pforzheim (ots) – Am heutigen Tag kam es gegen 11:26 Uhr zu einem Brand in einem Kabelschacht an der Bahnstrecke zwischen Remchingen und Pforzheim. Aufgrund der Löscharbeiten musste die Strecke kurzzeitig für den Bahnverkehr gesperrt werden. Die Ursache des Brandes ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter 0721 / 120160 oder der kostenlosen Hotline der Bundespolizei 0800 / 6 888 000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Jan Döring

Telefon: 0721 12016 – 0

E-Mail: bpoli.karlsruhe.oea@polizei.bund.de

www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/4267687