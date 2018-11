Anzeige

In Mingolsheim, Bad Schönborn, hat es am Abend in der Haydnstraße gebrannt.

Wie die Polizei bestätigt, sei die Feuerwehr gegen 18.30 Uhr zu einem Zimmerbrand ausgerückt. Zum Zeitpunkt des Feuers befanden sich keine Personen darin. Das dritte Obergeschoss im Hintergebäude einer Pension brannte aus. Eine Frau wurde leicht verletzt.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Bad Schönborn, die Führungsgruppe Kronau sowie Östringen und Bruchsal mit einer zweiten Drehleiter.