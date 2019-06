Karlsruhe: Zwei Haftbefehle innerhalb von vier Stunden vollstreckt

Anzeige

Gestern vollstreckten die Beamten der Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof innerhalb von vier Stunden zwei Haftbefehle. Gegen 10.30 Uhr unterzogen die Bundespolizisten einen 26-jährigen Syrer einer polizeilichen Kontrolle. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Kleve wegen Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen per Haftbefehl gesucht wurde.

Der junge Mann sollte eine Geldstrafe in Höhe von 500 Euro zahlen oder ersatzweise 50 Tage ins Gefängnis. Da er den geforderten Betrag nicht aufbringen konnte, wurde er in die nächste Haftanstalt eingeliefert. Kurz vor 14 Uhr überprüften die Grenzfahnder einen 39-jährigen Deutschen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Frankenthal wegen Diebstahls zur Festnahme ausgeschrieben war. Dieser sollte eine Geldstrafe in Höhe von 670 Euro zahlen oder ersatzweise 60 Tage in Haft. Da auch dieser die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Karlsruhe eingeliefert. ots/BNN