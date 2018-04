Kapelle in Ersingen beschmiert

Von Mittwoch auf Donnerstag wurde die Sankt Wendelin Kapelle in Ersingen von unbekannten Sprayern mit Hakenkreuzen, Smileys und Nazi-Parolen beschmiert. Sämtliche Scheiben der Kapelle auf einer Seite wurden mutwillig zerstört. Im Inneren der Kapelle wurden auf den Wänden ebenfalls Hakenkreuze, Smileys sowie das Bild eines männlichen Geschlechtsorgans aufgesprüht. Ein Glaskerzenständer wurde zerstört, das Inventar der Kapelle jedoch ansonsten in Ruhe gelassen.

Wie eine Spaziergängerin berichtet, die jeden Tag den Weg abläuft, war die Kapelle am Dienstag noch unversehrt gewesen. Die Verunstaltung des Gotteshauses muss also spät abends oder in der Nacht zum Mittwoch vorgegangen sein. Rami Suliman, Vorstandsvorsitzender der jüdischen Gemeinde Pforzheim, zu dem Vorfall: „Ich sehe diese abscheuliche Tat als ein Angriff auf den größten Teil der Gesellschaft, die in unserer schönen Gegend friedlich miteinander leben will. Zwar wurde unsere Synagoge nicht direkt angegriffen, aber wir verurteilen jeden Angriff auf Gotteshäuser.“