Schöne Erinnerungen teilen, andere inspirieren - das ist die Idee, die hinter unserer BNN-Leseraktion zum Jahreswechsel steckt. Dafür suchen wir Leser-Fotos, die zeigen, was Ihnen 2022 Freude gemacht hat.

2022 wird uns leider als Krisenjahr in Erinnerung bleiben. So vieles ist über uns hereingestürmt – und wird unsere Gesellschaft wohl über den Jahreswechsel hinaus in Atem halten. Umso wichtiger ist es, dass wir uns von Sorgen und Ängsten nicht überwältigen lassen.

Entspannung finden, Freude haben, das Leben genießen - wie kann das in schweren Zeiten gelingen? Dieser Frage wollen die BNN zum Jahreswechsel nachgehen. Und dabei bitten wie Sie, liebe Leserinnen und Leser, um Mithilfe.

BNN-Leseraktion zum Jahreswechsel

Was hat Ihnen im Jahr 2022 Freude bereitet? War es das Naturerlebnis im Schwarzwald? Das Zusammensein mit der Familie, das Feiern mit Freunden, Kollegen, Nachbarn? Haben Sie sich für eine gute Sache engagiert und sich dabei glücklich gefühlt?

Etwas geschenkt bekommen, das Sie sich lange gewünscht hatten? Haben Sie beim Waldspaziergang Ruhe gefunden oder beim Sport Ihre Sorgen vergessen? Haben Sie wunderschöne Orte entdeckt oder traumhafte Landschaften? Und davon Fotos gemacht?

Die Fotos für die BNN-Leseraktion sollen etwas zeigen, womit oder wobei Sie sich richtig wohlgefühlt haben. Wo auch immer Sie ein Stückchen heile Welt gefunden haben...

Denn vielleicht geht es Ihnen ja auch so: Von schönen Dingen und Erlebnissen seiner Mitmenschen lässt man sich gerne inspirieren – und das kann in Krisenzeiten eigentlich nur gut tun. Eine Auswahl der bis zum 17. Dezember eingesandten Fotos veröffentlichen wir in der Silvester-Ausgabe der Badischen Neuesten Nachrichten.

So können Interessierte teilnehmen

Wenn Sie bei der BNN-Leseraktion mitmachen möchten, schicken Sie bitte Ihre Fotos mit dem Betreff „Schöne Erinnerung“ per Mail an: redaktion.leserdialog@bnn.de

Schreiben Sie zwei, drei Sätze dazu: Wo ist das Bild entstanden, was zeigt es? Bitte geben Sie Ihren Namen und Wohnort an sowie eine Telefonnummer für Rückfragen. Einsendeschluss ist der 17. Dezember.