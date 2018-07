Laut, lauter, Mando Diao. Beim „Fest“ haben die schwedischen Rocker die Fans ganz schön außer Puste gebracht. Trotz riesigem Andrang vor der Bühne und auf dem Hügel wurde getanzt und geklatscht, was das Zeug hält. Ganz nach dem Motto der fünf Jungs: Dance with somebody. Den gab’s ganz am Ende. Perfekter Abschluss.