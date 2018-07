So stark war der Andrang an einem „Fest“-Freitag noch nie: Rund 55 000 Menschen strömten in die Karlsruher „Klotze“ und erlebten einen sommerlich-beschwingten Auftakt des Festival-Wochenendes. In einer Bildergalerie präsentieren wir die Höhepunkte des „Fest“-Auftakts.