„Fest“-Freitag: Welcher Hauptact war der Beste?

Die Bands des „Fest“-Freitags brachten den Hügel in Stimmung. Dabei war es ein denkwürdiger Freitag, weil es ausnahmsweise nicht regnete. Ehe es mit dem Samstag weitergeht, wird es Zeit für ein kleines Zwischenfazit mit Blick auf die Hauptacts. Welcher Auftritt am „Fest“-Freitag war der Beste?

Von Wegen Lisbeth eröffnete mit fröhlich-abwechslungsreicher Musik die Hauptbühne an diesem sonnigen Festival-Wochenende und brachte Stimmung auf den „Mount Klotz“. Gefolgt von Bosse, der 2013 bereits den Mount Klotz zum Hüpfen brachte, und dieses Mal mit ganz viel Amore die Hügelbesucher schunkeln ließ. Dann schließlich der Hauptact aus Schweden: Mando Diao. Hier setzte man auf einen eigenen Band-Klassiker: Dance With Somebody.

Welcher "Das Fest"-Hauptact war der Beste? * Von Wegen Lisbeth Bosse Mando Diao

Die Hauptacts in der Kurzkritik

Unsicher, welcher Act wohl der Beste war? Hier noch einmal die Kurzkritiken des Freitags zur Erinnerung an die Auftritte:

