Die Kirche der Fallers liegt in Reichental

Anzeige

Gesucht war in Teil 16 im BNN-Sommerrätsel der Ortsname „Reichental“. Die Bau der Kirche „St. Mauritius“ im Gernsbacher Stadtteil wurde Ende des Jahres 1898 abgeschlossen. Die Weihe des neuen Gotteshauses durch den in Bruchsal geborenen und in Karlsruhe verstorbenen Weihbischof Friedrich Justus Knecht (1839 – 1921) erfolgte vor 118 Jahren – am 8. Mai des Jahres 1900.

Gewinnerin des 16. Tagespreises im Sommerrätsel

Ganz leicht war die Lösung der Rätselfrage für Sophie Kreiter aus Oberderdingen nicht. „Ich habe mich ein bisschen informiert“, erzählt die 22-Jährige. Dabei gab es durchaus schon einen Hinweis: „Meine Oma schaut immer die Fallers.“

Kreiter freut sich nun auf eine „Especially For Two-Night“ im Hotel und Restaurant Sonnenhof in Lautenbach. Im Renchtal sei sie noch nicht gewesen. Und so wird sie dort ein volles Programm haben. Denn im Sonnenhof erwarten sie ein Fünf-Gang-Candle-Light-Gourmetmenü und der 1 200 Quadratmeter große Wellnessbereich. Außerdem will sie Zeit für die Natur finden, denn sie wandere „sehr gerne mit der Familie“. Wer Kreiter begleitet, müsse sie „noch auslosen“.