Die Lösung lautet: Rock Hudson

Rock Hudson lautet die Lösung des zweiten Teils unseres BNN-Sommerrätsels. Der Hollywoodstar erhielt in den Jahren 1958, 1960, 1961 und 1962 jeweils ein goldenes Bambi, doch erst beim vierten Mal erschien er persönlich in Karlsruhe, um sich den Filmpreis abzuholen.

Auf der Bambi-Party im Mai 1962 in der Schwarzwaldhalle tanzte er zum Entzücken von Fotografen und Zuschauern mit Filmdiva Sophia Loren. Die Bambi-Verleihungen fanden von 1955 bis 1964 in Karlsruhe statt.

Gewinnerin des zweiten Tagespreises im Sommerrätsel

Die Tagesgewinnerin der zweiten BNN-Sommerrätsel-Verlosung ist Sylvia Juppe aus Ubstadt-Weiher. Und wie der Zufall so spielt, wird sie den Gourmetabend, an dem Sommelière Natalie Lumpp in die Welt des Champagners entführt, an ihrem Geburtstag genießen. Außerdem darf sie sich zusammen mit ihrem Mann, der sie begleiten wird, über ein Fünf-Gänge-Menü von Spitzenköchin Yvonne Schneider freuen. „Das ist perfekt“, jubelt Juppe im Gespräch mit den BNN.