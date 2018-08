Dinkel wird dafür unreif geerntet

Anzeige

Als „badischer Reis“ wird der in Teil 12 im Sommerrätsel gesuchte Grünkern bezeichnet. Er entsteht, wenn das Getreide Dinkel noch unreif geerntet und rasch getrocknet wird. Das Bauland zwischen Mosbach und Buchen bildet das Hauptanbaugebiet.

Gewinnerin des zwölften Tagespreises im Sommerrätsel

„Ach du liebe Zeit“ sagt Ingeborg Hauder aus Karlsruhe überrascht, als sie hört, dass sie die Gewinnerin der zwölften BNN-Sommerrätsel-Verlosung ist. Auf die Rätsel-Lösung, den Grünkern, sei sie im Gespräch mit jemandem gekommen, der sich mit badischer Küche auskennt.

„Mir wäre es nicht sofort eingefallen“, gibt sie zu, doch in der Diskussion sei es dann klar geworden. „Ich bin keine Badenerin“, erzählt Hauder, die aber seit den 70er Jahren in Karlsruhe lebt. Nun freut sie sich auf ein Sechs-Gang-Menü mit begleitenden Weinen, Aperitif und Wasser im Restaurant „das kleine feine“ in Bruchsal. Das Romantik-Dinner wird sie zusammen mit ihrem Mann genießen. Ohnehin sind gutes Essen und Wein ein Thema für sie. „Wir sind öfter unterwegs“, sagt sie und nennt einige Restaurants der Region, die sie in der vergangenen Zeit besucht hat. „das kleine feine“ war noch nicht dabei – so passt es nun umso besser.