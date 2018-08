Echte Spaghetti enthält die süße Leckerei nicht

Anzeige

Die in Teil 11 im Sommerrätsel gesuchte italo-badische salzig klingende, aber tatsächlich süße Leckerei ist das Spaghetti-Eis. Dario Fontanella aus Mannheim erfand es. Viel Geld verdiente er damit allerdings nicht. Zwar ging das süße Vergnügen um die Welt, doch Fontanella ließ seine Erfindung nicht patentieren. So verdient er nur am Spaghetti-Eis, das er noch heute im familieneigenen Unternehmen verkauft.

Gewinner des elften Tagespreises im Sommerrätsel

Der Tagesgewinner der elften BNN-Sommerrätsel-Verlosung ist fast schon Spaghetti-Eis-Experte. „Mit meiner Frau esse ich im Urlaub immer Spaghetti-Eis“, erzählt Hans-Christian Arzt. Er habe die Geschichte von Dario Fontanella nicht gekannt, aber als er las, dass für die Leckerei eine Spätzlepresse benutzt wird, war für den Karlsruher die Lösung klar.

Ob er mal in Mannheim bei Dario Fontanella reinschauen wird? „Die Gelegenheit könnte sich ergeben“, meint Arzt, sein Sohn wohne in Mannheim. Nun freut er sich auf die Scrooser-Tour zusammen mit vier Begleitpersonen mit CitySeg in Karlsruhe. Sonst sei er in der Innenstadt eher mit dem Fahrrad unterwegs, aber er kenne die lautlosen Fahrzeuge vom Sehen.