Ein Schwabe erfand sie: Wie heißt die berühmte Torte?

Anzeige

Was für eine Schmach: Ausgerechnet ein Schwabe, der im Rheinland eine Konditorei betrieb, soll diese kulinarische Versuchung erfunden haben. Gut 100 Jahre hat die Jubilarin auf dem Buckel; altbacken ist die wohl süßeste Botschafterin des Südwestens dennoch nicht. Na gut: für die schlanke Linie ist dieser kalorienträchtige Traum nun wahrlich kein Segen. Und ans Steuer sollte sich der Süßschnabel nach ihrem Verzehr auch nichts setzen. Doch ab und an muss sich der Kuchenfan diesen Luxus einfach gönnen, dessen Karriere als Dessert und nicht als Torte begann.

Die Köstlichkeit, die angeblich im Café Ahrend in Bad Godesberg das Licht der Welt erblickte, wird keineswegs nur im Südwesten aufgetischt. Der Gourmet findet sie in den Kaffeehäusern der Hauptstadt, in den Restaurants der Kreuzfahrtschiffe, selbst in Konditoreien in der chilenischen Schweiz. Ihre Herstellung ist beileibe kein Zuckerschlecken. Damit die Feingeistige in aller Munde bleibt und sich auch weniger versierte Hausfrauen und Hausmänner an diese Küchen-Fantasie wagen, rollt ihr die Schwarzwaldgemeinde Todtnauberg alle zwei Jahre den roten Teppich aus. Seit 2004 gibt es das passende Festival für den opulenten Mehrstöcker, bei dem Profis wie Amateure ganze 20 Minuten Zeit haben, um ihr Meisterwerk zu vollenden. Eine ziemlich tourismuswirksame Show, bei der das Kurhaus jedes Mal gerammelt voll ist. Und damit der Mix nicht bei sommerlichen Temperaturen zerfließt, gibt es das Ganze im regenreichen April.

Wie heißt die berühmte Torte aus dem Südwesten?

Einsendeschluss für diesen 17. Teil des Sommerrätsels ist an diesem Donnerstag, 16. August 2018, um 16 Uhr. Die Lösung veröffentlichen wir am Freitag, 17. August. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird veröffentlicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Verlagsmitarbeiter sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Jetzt teilnehmen

Und das ist der Hauptpreis des Tages:

Essen mit Johanna: Fallers-Fans treffen Serien-Star Ursula Cantieni

Fallers-Fans können ihrem Star ganz nah sein: Der Tagespreis ist heute ein luxuriöses Mittagessen für Zwei in der Geroldsauer Mühle in Baden-Baden mit Ursula Cantieni, die in der SWR-Serie Johanna Faller spielt. Wie es bei den Fallers weitergeht, was alles auf sie zukommt – vor allem angesichts des 25. Geburtstags der SWR-Schwarzwaldfamilie im kommenden Jahr – die Fans können Johanna direkt fragen.

Eines ist schon jetzt sicher: Das Mittagessen wird gemütlich und lustig, denn Cantieni ist bekannt für ihren herzlichen Humor. In der Serie geht sie mit der liebenswerten Johanna gerne auf Entdeckungsreise in neue Lebensetappen und zu Charakterzügen, die ihr manchmal auch fremd sind.

Der Schwarzwald ist für sie ein sanftes Nach-Hause-Kommen: Hügel, Wiesen, Kühe, Tannenwald, ein paar Berge, im Winter sogar mit Schnee – nur nicht ganz so hoch und wild wie in ihrem Heimatkanton Graubünden.

Zu jeder Rätselfolge gibt es einen attraktiven und hochwertigen Tagespreis (eine Übersicht über alle Preise finden Sie in unserer Sommerrätsel-Beilage). Jeder Rätseltag bietet also auch eine Gewinnchance. Und am Ende der sechswöchigen Rätselspaßaktion verlosen wir unter allen Einsendern den Sommerhauptpreis:

Eine A-ROSA-Flusskreuzfahrt ab Paris für zwei Personen

Von der Metropole Paris geht die Fahrt auf der Seine durch idyllische Landschaften in die Normandie. Sehenswerte Städte wie Rouen und Le Havre laden unterwegs zu interessanten Ausflügen ein. Sieben Nächte verbringt das Gewinnerpaar an Bord des komfortablen Schiffes A-ROSA VIVA in einer Doppelaußenkabine der Kategorie A. Vollpension, hochwertige Getränke, Nutzung von Freizeiteinrichtungen und Wellnessbereich an Bord sind inbegriffen, ebenso die Anreise nach Paris.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Raten – und viel Glück bei der Verlosung!