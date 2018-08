Ein Stoff hält die Welt zusammen: Wie heißt das badische Unternehmen?

Anzeige

Schon die Kleinsten im Kindergarten hantieren damit

Wenn von einem Papiertaschentuch die Rede ist, wird so ziemlich jedem Deutschen der Begriff „Tempo“ einfallen. Der Name ist gleichsam zur Marke, zum Synonym geworden. Das gilt auch für den heute gesuchten Begriff, eine Allzweckwaffe in Haushalt und Freizeit, ein Alleskönner in gelb-schwarz, mit dem schon die Kleinsten im Kindergarten hantieren. Ob Papier, Glas oder Stoff – im Falle eines Falles macht das Produkt aus dem Badischen bei keinem Material schlapp. In über 150 Länder der Erde wird der Alleskönner exportiert.

Wie immer steht eine Person hinter dieser Erfolgsgeschichte, ein Apotheker, der 1868 in Bad Buchau zur Welt kam und den es an den Fuß des Schwarzwaldes verschlug. August Fischer war das, was den Menschen im Südwesten nachgesagt wird: fleißig und strebsam. Einer, der nicht lange grübelt, sondern anpackt und auf die Praxis setzt. 1905 kauft er sich eine kleine chemische Fabrik, die unter anderem Tinte, Stempelkissen und Farben herstelle. Die geniale Erfindung, die für immer mit dem Namen August Fischer verbunden sein wird, gelingt dem mittlerweile 64-Jährigen aber erst im Jahr 1932: Er entdeckt den Stoff, der die Welt zusammenhalten wird.

An der gelben Tube mit der schwarzen Schrift hat sich im Lauf der Jahrzehnte wenig geändert. Nur die Einsatzmöglichkeiten des durchsichtigen Alleskönners sind deutlich größer geworden. Für die mittelbadische Stadt ist das Weltunternehmen mit den drei Buchstaben ein Glücksfall.

Wie heißt das gesuchte Unternehmen aus dem Badischen?

Einsendeschluss für diesen 21. Teil des Sommerrätsels ist an diesem Dienstag, 21. August 2018, um 16 Uhr. Die Lösung veröffentlichen wir am Mittwoch, 22. August. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird veröffentlicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Verlagsmitarbeiter sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Und das ist der Hauptpreis des Tages:

Das Fotostudio Grafe lädt zum Shooting

Partner für alle Arten der Fotografie, wie Hochzeit, Just Born, Familie, Businessportrait, Einzelportraits, Pass- und Bewerbungsbilder, ist das Fotostudio Grafe in Rastatt und Bühl. Die ausgebildeten Fotografen haben jahrelange Berufserfahrung, um alle Kundenwünsche umzusetzen.

Die Gewinnerin oder den Gewinner des heutigen Tagesrätsels erwartet ein professionelles Shooting für erotische Schwarz-Weiß-Fotografien.

Jutta und Hubertus Grafe beherrschen die Kunst, mit Licht und Schatten Körper zu modellieren. Dabei beweisen sie, dass man keinen Modellkörper für diese Bilder braucht. Alter und Körpermaße spielen keine Rolle – ihre Kunden sind Frauen und Männer „wie du und ich“.

Sie wollen mit ihren Fotografien ihren Kunden ein besseres Selbstwertgefühl vermitteln. Diskretion ist bei ihnen selbstverständlich und sämtliche Ausarbeitungen werden im eigenen Haus gefertigt.

Eine A-ROSA-Flusskreuzfahrt ab Paris für zwei Personen

Von der Metropole Paris geht die Fahrt auf der Seine durch idyllische Landschaften in die Normandie. Sehenswerte Städte wie Rouen und Le Havre laden unterwegs zu interessanten Ausflügen ein. Sieben Nächte verbringt das Gewinnerpaar an Bord des komfortablen Schiffes A-ROSA VIVA in einer Doppelaußenkabine der Kategorie A. Vollpension, hochwertige Getränke, Nutzung von Freizeiteinrichtungen und Wellnessbereich an Bord sind inbegriffen, ebenso die Anreise nach Paris.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Raten – und viel Glück bei der Verlosung!