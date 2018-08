Grün war es im Januar 1980

Anzeige

1 004 Delegierte kamen am 13. Januar 1980 zur Gründung der Partei „Die Grünen“ nach Karlsruhe, dem Ereignis, um das es in Teil 18 im BNN-Sommerrätsel ging. Heftig umstritten war bei dieser Versammlung die Frage, ob man als Mitglied der Grünen noch Mitglied einer weiteren Partei sein könnte. Die Debatte war scharf, weil insbesondere kommunistische Gruppierungen Ausnahmeregelungen wünschten. Am späten Sonntagabend gelang dann die Zustimmung zur Satzung.

Gewinnerin des 18. Tagespreises im Sommerrätsel

„Ich dachte heute schon, die Probefahrt mit dem Elektro-Smart wäre wirklich nicht schlecht“, erzählt Susanne Hirschberger aus Rastatt.

Schwer fiel es ihr nicht, die Rätsellösung dafür zu erkennen. Der Grund: „In der Zeit war ich in Karlsruhe.“ Auch an das Auftreten der Gründergeneration der Grünen erinnert sie sich noch gut: „Keine Anzüge, Parka, lange Haare – die Turnschuhe kamen erst später.“ Bei der Fahrt im smart EQ fortwo von S&G Automobile wird sie nun erstmals selbst elektrisch fahren. Mitgefahren sei sie aber schon.