In dieser TV-Klinik hofften sogar echte Kranke auf Heilung

Sanatorium zwischen Obstwiesen und Schwarzwaldbergen

Chirurgen und Anästhesisten sollen sich in der Klinik beworben haben, obwohl dort nie auch nur ein Blinddarm entfernt wurde. Touristen pilgerten zu Tausenden zu dem idyllisch gelegenen Sanatorium zwischen Obstwiesen und Schwarzwaldbergen. Die meisten wollten sich einfach das berühmte Gebäude anschauen. Aber auch etliche Kranke kamen. Sie hofften darauf, Professor Brinkmann sprechen zu dürfen. Weil der begnadete Mediziner vielleicht auch ihnen Heilung schenken könnte. Dass Deutschlands berühmtester Chefarzt das Skalpell nur zückte, wenn es das Drehbuch vorschrieb – für manchen war das unvorstellbar.

Die ZDF-Serie, die seit 22. Oktober 1985 über die Bildschirme flimmerte, war Kult. Die Deutschen verliebten sich spontan in die heile Welt der mitfühlenden Lebensretter und attraktiven Schwestern, die im OP Übermenschliches leisteten, während es in ihrem Privatleben munter menschelte. Schon die erste Folge schalteten 24 Millionen Zuschauer ein. Zeitweise bescherte die Krankenhaus-Serie mit Hans Jürgen Wussow, Gaby Dohm und Sascha Hehn in den Hauptrollen dem ZDF einen Marktanteil von 60 Prozent – und der Klinik im Glottertal, die bis 1988 als Kulisse für die Außenaufnahmen diente, weltweite Berühmtheit. Denn die Herz-Schmerz-Serie fand auch international Gefallen: Sie wurde in 43 Ländern ausgestrahlt.

