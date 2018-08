Schmackhaftes aus dem Bauland: der „badische Reis“

Anzeige

Früher kamen Darren zum Einsatz

Man lasse ihn in heißer Butter leicht anrösten, lösche mit Fleischbrühe ab, lasse alles fünf bis zehn Minuten lang leise kochen und füge noch Eigelb und Rahm hinzu. Fertig ist eine feine geröstete Suppe mit jenem Nahrungsmittel, das heute gesucht ist. Es handelt sich um ein Getreideprodukt, das häufig im Bauland, also dem nordbadischen Raum zwischen Mosbach, Buchen und Hardheim, zu finden war – und immer noch von dort kommt.

Denn dort sind die kargeren Böden und das etwas rauere Klima geeignet für die Getreideart Dinkel, dem Ausgangspunkt für unsere heutige Rätsellösung. Man kann den Dinkel bis zur Vollreife wachsen lassen, dreschen und dann wie Weizen oder Roggen zu Mehl verarbeiten. Wird Dinkel aber schon früher geerntet, wenn seine Körner noch fest sind, dann kann so etwas wie der „Badische Reis“ entstehen. Dazu wird Dinkel gedörrt, also mit Rauch aus dem Verfeuern von Buchenholz bei 120 bis 180 Grad geröstet, damit er haltbar und schmackhaft bleibt. Heute gibt es dafür Anlagen auf den Bauernhöfen – vor 150 Jahren bauten die Landwirte kleine Häuschen dafür, die sogenannten Darren. Drinnen war es ziemlich mühsam, im Rauch die Dinkelkörner umzuwenden.

Im Odenwälder Freilichtmuseum Walldürn ist eine solche Darre aufgebaut. Die Produktion hat sich geändert, aber eine rege Nachfrage bleibt. Durch die Vollwertküche findet unser Dinkelprodukt seit den 1980er Jahren wieder mehr Zuspruch.

Wie nennt man das Getreideprodukt, das auch als „badischer Reis“ bezeichnet wird?

