Welcher mittelbadische Sommergenuss verbreitete sich in ganz Deutschland?

Kleines Gewächs hat größte Zeit hinter sich

Es gibt viele Gründe, Baden zu lieben, und die kulinarischen sind nicht die geringsten. Spargel aus Bruchsal, Erdbeeren aus Durmersheim, Kirschen aus Mösbach, Wein von (fast) überall her – und mitten in Baden, in Mittelbaden eben, gedeiht ein weiteres landwirtschaftliches Produkt. Welch gewaltige Bedeutung es für seine Region hat(te), zeigt sich auf vielen Ebenen: Lieder wurden auf es geschrieben, Gedichte gedrechselt, viele Haushaltskassen gefüllt.

Dabei hat das kleine Gewächs seine größte Zeit längst hinter sich. Doch was für Zeiten waren das: Das Produkt war Mitte des 19. Jahrhunderts erstmals in Erscheinung getreten; nachdem ein Händler 1884 den ersten Eisenbahnwagen nach Köln schickte, verbreitete sich der Sommergenuss rasch in ganz Deutschland, legte an Bedeutung zu und wurde zu einem zentralen Pfeiler in der mittelbadischen Wirtschaft. So wichtig war dieses Produkt, dass in den 1920er Jahren gar über einen Flugplatz zum Obstversand nachgedacht wurde.

Heute hat sich das geändert, die Bedeutung ging zurück, und zwar in den vergangenen 20 Jahren so rasant, dass das gesuchte Produkt jüngst auf eine Liste zu schützender regionaler Produkte gelangt ist. Die Heimat aber weiß auch heute noch, was sie sie ihrem Gewächs zu verdanken hat. Seit Jahrzehnten wird im September ein großes Dankfest gefeiert, das Magnetwirkung im ganzen Land hat. Auch eine leibhaftige Repräsentantin wird nicht müde, für das Produkt zu werben. Verwendbar ist es auf vielfältige Weise – besonders begehrt ist es aber immer noch als Auflage auf einem Hefe- oder Mürbeteig, gerne ein paar Streusel drauf und einen Klacks Sahne.

Wie heißt das gesuchte landwirtschaftliche Produkt?

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Raten – und viel Glück bei der Verlosung!