Welcher Prinz wollte seinem Vater entkommen?

England war das Ziel

Der König war ganz auf das Militär fixiert, der Kronprinz hingegen ein Feingeist. Ständig gerieten die beiden aneinander. Die Streitigkeiten zwischen dem Soldatenkönig und seinem Sohn eskalierten dermaßen, dass der Junior davonzulaufen beschloss.

Als der 18-Jährige seinen Vater auf eine Reise in den deutschen Südwesten begleiten musste, schien die Gelegenheit günstig zu sein: In Steinsfurt im Kraichgau nächtigte der König mit seinem Gefolge in einer Kaserne, während man den Prinzen in der Dachkammer eines Bauerngehöfts einquartierte. Von dort aus wollte der junge Mann mit Freunden im Morgengrauen des 5. August 1730 fliehen und über Frankreich weiter nach England entkommen.

Doch die „Verschwörer“ wurden verraten. Der Prinz büßte seinen Fluchtversuch mit zwei Jahren Festungshaft in Küstrin. Schlimmer erging es seinem Freund, Leutnant Hans Herrmann von Katte: Er bezahlte den „Verrat“ mit seinem Leben – und der König soll darauf bestanden haben, dass sein Sohn bei der Enthauptung seines Vertrauten zusah.

Heute wird in dem denkmalgeschützten Fachwerkbauernhof „Lerchennest“ in Sinsheim-Steinsfurt eine Ausstellung über das Leben und Wirken des Prinzen gezeigt, der zehn Jahre nach den Ereignissen im Kraichgau schließlich die Nachfolge seines despotischen Vaters antrat.

Wie heißt der berühmte König, der als Kronprinz in der Nacht vom 4. auf den 5. August 1739 von Steinsfurt aus vor seinem Vater fliehen wollte?

