Welches viel genutzte „Kleeblatt“ bereitet immer wieder Probleme?

Bauwerk trägt den Namen einer nahe gelegenen Kleinstadt

Ein Bauwerk, das wohl alle kennen, ist heute an der Reihe. Allerdings wird es meist wohl nur flüchtig wahrgenommen. Bei hohem Tempo. Dass man dem Bauwerk sehr langsam näher kommt, ist keinem zu wünschen. Trotzdem passiert genau das sehr oft. Und manches Schlimmere wird regelmäßig vermeldet rund um dieses Bauwerk.

Im ersten Halbjahr dieses Jahres gab es schon über 170 Unfälle, davon über die Hälfte mit Lastwagen. Es ist schon ein Kreuz, mit diesem Ding in Form eines Kleeblatts. Mit Geschwindigkeitsbeschränkungen und mehr Überwachung sollen die erschreckenden Zahlen zurückgehen.

Entstanden ist das ziemlich umfangreiche Bauwerk vor rund 50 Jahren. Es trägt den Namen einer nahe gelegenen badischen Kleinstadt, obwohl es zu weiten Teilen auf einer anderen Gemarkung liegt.

Man kann sich dem Bauwerk von vier Seiten nähern. Im Durchschnitt passieren es täglich an die 200.000 Fahrzeuge. Gerade jetzt in Ferienzeiten sind es natürlich noch mehr. Schließlich bilden die Autobahnen 5 und 6 wichtige Fernverkehrsrouten. Nach Basel beispielsweise sind es von unserem Bauwerk noch 227 Kilometer. Und dabei fährt man immer durch Baden.

Um welches häufig in den Verkehrsmeldungen genannte Bauwerk handelt es sich?

