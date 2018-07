Welcher Band gelang Riesenhit über Zitronenbaum?

Song stammt aus dem November 1995

Jüngst hat die Band ihr zehntes Studioalbum veröffentlicht. An den Erfolg ihres Megahits aus dem Jahr 1995 ist bislang aber kein anderes Lied der Pforzheimer Band auch nur annähernd herangekommen. Der Song über einen Zitronenbaum, veröffentlicht im November 1995, hielt sich nicht nur Wochenlang in den deutschen Charts, er entwickelte sich zu einem Welthit. In 40 Ländern wurde die Single veröffentlicht, der Song in insgesamt 45 Sprachen übersetzt.

Zu den Zeiten ihres größten Erfolgs spielte die bereits im Jahr 1991 gegründete Band vor Zehntausenden Fans und traf auf Konzertreisen andere Stars wie etwa die Backstreet Boys oder die Spice Girls.

Sogar vor dem Fußball-EM-Finale am 30. Juni 1996 zwischen Tschechien und Deutschland – entschieden in der Verlängerung durch das historische Golden Goal von Oliver Bierhoff – im Londoner Wembley-Stadion ertönte der Popsong, den heute noch viele Menschen mitsingen können, weil er ein absoluter Ohrwurm ist.

Der Musikstil der gesuchten Band wird oft mit dem der Beatles verglichen und die Gründungsmitglieder der Pforzheimer Gruppe, von denen zwei noch an Bord sind, verhehlen nicht, dass die Pilzköpfe aus Liverpool zu ihren musikalischen Vorbildern zählten.

Die Erfolgssingle über den Zitronenbaum dürfte an die sechs Millionen Mal verkauft worden sein, schätzte der Frontmann der Band jüngst im Gespräch mit dieser Zeitung.

Wie heißt die Band, die mit dem Lied über einen Zitronenbaum einen Megahit landete?

