10. Juli 1968: Mit einer Windgeschwindigkeiten zwischen 333 und 418 Stundenkilometern zieht ein Tornado über Pforzheim und die Nachbargemeinden. Es ist einer der schwersten Tornados des 20. Jahrhunderts in Deutschland. Zwei Menschen sterben. Mehrere hundert Meter breit ist die Schneise der Verwüstung in der Stadt und in den Wäldern, die noch jahrelang sichtbar sein wird. Etliche Häuser sind zerstört.