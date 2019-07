„Meet & Greet“ mit Nachwuchsstar Kelvin Jones beim „Fest“ zu gewinnen

Anzeige

Seine Erfolgsgeschichte gleicht einem modernen Märchen: 2014 veröffentlichte ein Freund des damals 21-jährigen Kelvin Jones dessen Song „Call you home“ im Internet. Der Titel ging viral und knackte innerhalb eines Tages die Millionenmarke der Aufrufe. Vier BNN-Leser können den Nachwuchsstar nun bei „Das Fest“ am Samstag treffen.

Jones, der gebürtig Tinashe Mupani heißt, wuchs in Simbabwe auf. Seit seinem neunten Lebensjahr lebt er in London, studiert in England Maschinenbau. Sein Album „Stop the Moment“ wurde 2015 veröffentlicht.

Um 16 Uhr tritt er am „Fest“-Samstag am 20. Juli auf der Hauptbühne auf. Vorab wird er vier Leser der Badischen Neuesten Nachrichten beim „Meet & Greet“ treffen.

Gewinnen: So geht’s

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss lediglich das untenstehende Kontaktformular korrekt ausgefüllt werden. Der Gewinner kann drei weitere Personen aus Familien- oder Freundeskreis mitbringen. Mitmachen kann jeder, der das 18. Lebensjahr erreicht hat.

Das Gewinnspiel endet am Donnerstag, 18. Juli, um 14 Uhr. Der Gewinner wird anschließend benachrichtigt.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

„Das Fest“ findet in diesem Jahr zum 35. Mal statt. Vom 19. bis 21. Juli stehen unter anderem Max Giesinger, „Gentleman„, „Kettcar“, die „Rival Sons“ und „Alma“ auf der Bühne.

Für den „Fest“-Sonntag gibt es noch Tickets beim Online-Ticketanbieter „Eventim„.

Auf der „Das Fest“-Website gibt es alle Acts.