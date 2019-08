Anzeige

Völlig losgelöst, von der Erde – so fühlen sich Astronauten in den Weiten des Weltalls. Zumindest schlafen wie die Astronauten im All können Gäste in einem Kapselhotel – und dabei trotzdem die Füße auf dem sicheren Boden behalten. BNN.de-Leser bekommen die Chance, das selbst einmal auszuprobieren: Wir verlosen zweimal eine Übernachtung für zwei Personen im Apartment im „area24|7“ in Karlsruhe!

Einmal in einem Raumschiff übernachten – davon träumt fast jedes Kind. So ganz wahr machen können wir diesen Traum nicht. Aber die Gewinner kommen diesem Kindheitstraum zumindest ein klein wenig näher – mit einer Übernachtung im Kapselhotel.

Die Idee des Kapselhotels stammt aus Asien. Das Hotel in Karlsruhe direkt in der Innenstadt ist das erste seiner Art in ganz Deutschland. In den Schlafkabinen gibt es eine Weltraum-Atmosphäre. Das „area24|7“ befindet sich auf der Kaiserstraße direkt in Herzen Karlsruhes in der Nähe von Restaurants, Cafés und Szene-Bars. Der Apartmentbereich mit 16 Schlafkapseln ist bereits fertig, im Oktober wird außerdem noch ein Hotel mit 32 Kapseln eröffnet. Alle Kapseln sind mit einem eigenen Fernseher, Safe, WLAN und Klimaanlage ausgestattet.

Die Gewinner können der Termin der Übernachtung frei wählen (solange verfügbar, gültig bis August 2020).

So können Sie gewinnen:

Am Gewinnspiel kann jeder teilnehmen, der das 18. Lebensjahr erreicht hat.

Unter allen Teilnehmern verlosen wir zwei Mal eine Übernachtung für zwei Personen im „area24|7 apartments“ in Karlsruhe. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt.

Das Gewinnspiel endet am 18. August 2019 um 23.59 Uhr. Die Gewinner werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Name * Vorname Nachname

Straße

Hausnummer

PLZ

Ort

Telefon

E-Mail *

Teilnahmebedingungen * Ich akzeptiere die Teilnahmebedingungen.

Datenschutzerklärung * Ja, ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Meine Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung meiner Anfrage benutzt. Mit dem Absenden des Kontaktformulars erkläre ich mich mit der Verarbeitung einverstanden.

Phone Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.

BNN