Parodien auf Verse eines Schulmeisterleins

Wenn sich zwei hochgebildete Herren auf Kosten eines armen Schulmeisterleins lustig machen, entspricht das nicht unbedingt der feinen englische Art. Der feinen badischen Art übrigens auch nicht. Doch die Herren Kussmaul und Eichrodt ließen sich nicht von Skrupeln bremsen. Adolf Kussmaul, geboren in Graben bei Karlsruhe, war Arzt und Professor in Heidelberg, sein Freund Ludwig Eichrodt, ein geborener Durlacher, Oberamtsrichter in Lahr. Beiden gemein war eine besondere Art des Humors – und eine Neigung zur Dichtkunst.

Für Leute von ihrem Schlag waren die Reime eines Samuel Friedrich Sauter aus Flehingen im Kraichgau aber keine Konkurrenz, denn sie spielten in einer anderen Liga. Die Lyrik dieses ambitionierten Schulmeisters und Volksdichters wurde viel gelesen, aber auch als „hausbacken“ geschmäht – später hieß es, seine Werke gäben einen „ebenso interessanten als ergötzlichen Einblick in ein Stück Kulturgeschichte aus den engen Grenzen eines Dorflebens“.

Kussmaul und Eichrodt jedenfalls amüsierten sich köstlich über die unfreiwillige Komik der treuherzigen Sauter’scher Verse – und begannen, sie zu parodieren. Die Gedichte veröffentlichten sie in der humoristischen Münchner Zeitschrift „Fliegende Blätter“ – unter einem Pseudonym.

Den fiktiven Verfasser erhoben sie zum Typus eines Zeitalters – und zwar der „vormärzsintflutlichen Zeiten, wo Teuschland noch im Schatten kühler Sauerkrautfässer gemütlich aß“ und „das Übrige Gott und dem Bundestag anheim stellte“. Damit gelang ihnen ein Volltreffer, denn das Pseudonym, das sie wählten, sollte einer ganzen Epoche den Namen geben.

Wie heißt die Epoche, für die der Schulmeister Samuel Friedrich Sauter aus Flehingen unfreiwillig Pate stand?

Wie heißt die Epoche, für die der Schulmeister Samuel Friedrich Sauter aus Flehingen unfreiwillig Pate stand?

Einsendeschluss für diesen sechsten Teil des Sommerrätsels ist an diesem Dienstag, 30. Juli 2019, um 17.30 Uhr.

