Aussichtsreich und genussvoll ist der Himmelssteig

Der Himmelssteig in Bad Peterstal-Griesbach kann bis Anfang November erwandert werden. Der knapp elf Kilometer lange Wanderweg startet am Freibad in Bad Peterstal. Von dort geht es zum Holchenwasserfall und zum Himmelsfelsen. Besonders schön ist eine Wanderung an heißen Tagen. Denn fast über die gesamte Distanz bleibt man im Schatten hoher Wipfel.

Gewinnerin des 22. Tagespreises im Sommerrätsel:

Warum sie aus der BNN-Redaktion angerufen wird, ahnt Angelika Hagen bereits: „Mensch, das ist ja eine tolle Überraschung.“ Den Himmelssteig, der in unserem 22. Tagessrätsel gesucht war, hat sie selbst noch nicht bewandert. „Doch mein Mann Wolfgang und ich sind öfter in der Region unterwegs“, erzählt die 64-Jährige.

Er ist es auch, der sie in das Hotel Dollenberg nach Bad Peterstal-Griesbach begleiten darf. Erfahrung in Sachen Wellness haben die beiden. Im Urlaub steht für sie oftmals zunächst Bewegung auf dem Programm. „Gegen Nachmittag gehen wir dann in unsere Unterkunft zurück und entspannen im Wellness-Bereich – wir lieben das.“