Bahnstation als markanter Grenzfall

Für einen Vorortbahnhof ist er riesig, geradezu überdimensioniert wirkt er. Der Einfluss des Jugendstils ist unverkennbar. Die Haupthalle hat etwas kathedralenartiges. Und dieser Bahnhof sollte auch etwas hermachen, als 1910 mit dem Bau begonnen wurde.

Es handelte sich um ein Prestigeprojekt des Großherzogtums Baden. Die Baupläne stammten von Architekt Karl Moser, der in Karlsruhe Teil des berühmten Büros Curiel & Moser war. Der Bahnhof wurde in einem komplizierten Umfeld errichtet. Verträge, die bis ins Jahr 1852 zurückgehen, regeln Zuständigkeiten von zwei Staaten. Denn diese Station ist ein Grenzfall. Seit sie besteht.

Wer dort heute eine deutsche Zeitung kauft, muss den höheren Auslandspreis bezahlen. Wer als Bahnreisender umsteigt, beispielsweise in Richtung Bodensee, hat dennoch deutsches Zollgebiet nie verlassen. Immerhin fällt für Reisende seit 2009 die Ausweiskontrolle überwiegend weg, wenn sie vom Bahnsteig in die Empfangshalle wollen. Am 13. September 1913 war das Prunkstück in Übergröße fertig.

Die Kosten beliefen sich auf 65 Millionen Franken, was heute etwa 600 Millionen Franken entspricht. So teuer war noch keine andere Eisenbahnstation Badens geworden. In den damaligen Räumen der Restaurants oder Buffets für die erste bis dritte Klasse finden heute Musikveranstaltungen statt. Nach 1933 gelang es einigen Deutschen, die vor den Nazis flohen, während der Fahrt durch die weitläufigen Gleisanlagen vom Zug abzuspringen und sich dadurch in ein neutrales Land zu retten. Der eigentliche „Hauptbahnhof“ der Stadt mit dem badischen Spezialhaltepunkt ist fünf Kilometer entfernt.

Wie heißt der Bahnhof und in welcher Stadt steht er?

