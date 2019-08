Das Hoffenheimer Stadion erlebte eine Schall-Affäre

Anzeige

Gesucht war das Fußballstadion in Sinsheim. Dort spielt die TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Bundesliga und in der vorigen Saison auch Champions League. Das Stadion heißt offiziell PreZero Arena und wurde als Rhein-Neckar-Arena gebaut. Es entstand für 60 Millionen Euro zwischen 2007 und 2009 an der Autobahn A6. Auf der anderen Seite der Autobahn befindet sich das bekannte Auto- und Technik-Museum. Dort wird das Überschallflugzeug Concorde ausgestellt. Vom Stadion aus sieht man den Steinsberg, die höchste Erhebung des Kraichgaus. Der unfaire Schütze des skandalösen Phantomtores war der Leverkusener Stefan Kießling.

Gewinner des 25. Tagespreises im Sommerrätsel:

Manuela Düppuis aus Linkenheim-Hochstetten wird gerne vorgeworfen, sie habe keine Ahnung von Fußball. In unserem 25. Sommerrätsel, in dem wir nach der Arena der Hoffenheimer TSG gesucht hatten, lag sie jedoch goldrichtig. „Das habe ich aber auch im Internet nachschauen müssen“, gibt sie mit einem Schmunzeln zu.

Wenn auch Fußball nicht gerade ihr Lieblingsthema ist, sportlich ist die 38-Jährige durchaus – regelmäßig hält sie sich beim Klettern fit. Im Fitnessstudio Pfitzenmeier, in dem sie nun für einen Monat mit einer Begleitperson kostenlos trainieren darf, war sie bisher noch nicht. Sie freut sich auf die neue Erfahrung: „Ich probiere gerne immer wieder einmal etwas Neues aus“, erzählt sie.