Der Badener hat stets seinen „Babbedeggl“ dabei

Schon in der Nacht erreichten uns die ersten Lösungsvorschläge, mittags waren es schon mehrere tausend. Doch aller Anfang ist schwer: Unsere Telefonhotline wurde leider zu früh abgeschaltet. Wir arbeiten an einer Lösung und bitten um Entschuldigung! Im ersten Teil unseres Sommerrätsels suchten wir übrigens den „Babbedeggl“. So nennt der Mundart liebende Badener das Verpackungsmaterial aus Karton wie auch salopp den Führerschein.

Gewinner des ersten Tagespreises im Sommerrätsel:

Schon 50 Jahre kommt die BNN ins Haus, sein Glück beim Sommerrätsel hat er seitdem mehrmals probiert. „Das ist ja toll“, sagt Norbert Kraus aus Rastatt als er erfährt, dass er diesmal Glück hatte. Wann er mit seiner Frau Hermine die Kurzreise an den Titisee antreten wird, hängt auch ein wenig vom Nachwuchs ab.

„Wir haben immer wieder einmal Enkeldienst“, erklären die Eheleute, die bereits 47 Jahre verheiratet sind – und viel gemeinsam lachen. „Wissen Sie was ein Jungeselle ist“, fragt Norbert Kraus. „Ein Mann, dem zum Glück die Frau fehlt.“ Seine Frau lacht und sagt: „Das kann man so oder so interpretieren.“