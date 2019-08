Der Badische Riesenregenwurm kreucht durch die Feldbergregion

Anzeige

Das kuriose Tier, das nur in einem kleinen Teil des Südschwarzwaldes lebt, ist der Badische Riesenregenwurm (Lumbricus badensis). Er wird bis zu 60 Zentimeter lang und lebt in Fichtenwäldern der Feldbergregion. Dass er sich in einer relativ kurzen Zeit von einigen Tausend Jahren als dermaßen große eigene Unterart entwickeln konnte, gilt als ungewöhnlich.

Gewinner des 16. Tagespreises im Sommerrätsel:

Gesehen hat Gabriele Werner ihn noch nicht, den Badischen Riesenregenwurm, nach dem wir im 16. Sommerrätsel gefragt haben – und das obwohl sie einen eigenen Garten hat. „Die Lösung hat eigentlich mein Mann gewusst“, gibt die 70-Jährige aus Elchesheim zu. Der darf dann auch mit zur Nacht für zwei ins Hotel Schliffkopf auf 1 025 Metern Höhe.

„Wir gehen gerne mal so kurz ins Hotel und schön essen, da ist das genau richtig“, freut sich Werner auf die Einlösung des Gewinns. Vor allem das Sieben-Gang-Gourmetmenü löst bei ihr Begeisterung aus. „Bei uns wird alles probiert und auch gegessen“, versichert sie.