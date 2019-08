Der Bulldog ließ vor allem Männerherzen höher schlagen

Anzeige

In unserem 30. Tagesrätsel hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. „Tempo“ produziert, anders als behauptet, nicht in Bühl – dort hat die Klebstoffmarke „UHU“ ihren Sitz. Gesucht hatten wir den Bulldog. Die Firma Heinrich Lanz aus Mannheim baute ihn von 1921 bis 1957. Die Firma John Deere übernahm 1956 die Aktienmehrheit bei Lanz, stellte ein komplett neues Fahrzeugprogramm auf und strich 1967 den alten Namen.

Gewinner des 30. Tagespreises im Sommerrätsel:

„Das ist ja der Wahnsinn!“, ruft Birgit Mandel aus Karlsbad begeistert. „Ich bin ganz aus dem Häuschen.“ Den in unserem 30. Tagesrätsel gesuchten Traktor Bulldog haben sie und ihr Ehemann Friedrich bereits in natura bestaunt, erzählt sie: „Wir waren schon im Traktor-Museum am Bodensee.“

Am BNN-Sommerrätsel hat die Gewinnerin nicht zum ersten Mal teilgenommen – doch dass es gerade diesmal geklappt hat, freut die 68-Jährige besonders. „Mein Mann ist begeisterter Modell-Segelflieger“, erzählt sie. Er wird es auch sein, den sie beim Segelflug über die Schwanner Warte mitnehmen wird. Noch in dieser Woche feiern die beiden ihren 45. Hochzeitstag. Birgit Mandel freut sich: „Der Gewinn ist die Krönung.“