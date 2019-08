Die erste Apothekerin studierte in Karlsruhe

Anzeige

Pharmazie studieren in Karlsruhe? Das geht doch gar nicht! Stimmt. Aber früher ging das. Und just in diesem Fach hat sich im Jahr 1904 die erste Karlsruher Studentin eingeschrieben. Vorlesungen in pharmazeutischer Chemie wurden an der „Fridericiana“, der Technischen Hochschule, die inzwischen zum Karlsruher Institut für Technologie (KIT) avanciert ist, seit den 1870er Jahren angeboten.

Apothekerin werden? Hirngespinste! Für Frauen war das nicht vorgesehen. Doch dann startete 1899 in Karlsruhe das Experiment „erstes deutsches Mädchengymnasium“. Und ein weitsichtiger Bäckermeister erlaubte seinem lernbegierigen Töchterlein, fortan Latein, Griechisch und Mathe zu büffeln.

Die junge Karlsruherin war eine von vier Frauen, die 1899 als erste am Mädchengymnasium das Abitur ablegten. Der Weg zum Traumberuf war allerdings steinig. Wer Pharmazie studieren wollte, musste zuvor eine Lehre machen. Ein Apotheker im fernen Elzach im Schwarzwald war bereit, es mit einer Frau zu probieren.

Nach drei vorgeschriebenen Gehilfinnenjahren, die sie unter anderem in Baden-Baden, Karlsruhe und Kehl absolvierte, war es endlich so weit: Die Bäckerstochter konnte das Studium aufnehmen. Manche ihrer Kommilitonen machten ihr mit Spott das Leben schwer. Aber die Pharmaziestudentin fand an der Technischen Hochschule auch die Liebe ihres Lebens. Kaum hatte sie 1906 das Examen mit „Sehr gut“ bestanden, heiratete sie. Doch für Deutschlands erste approbierte Apothekerin sollten Ehe und Nachwuchs nicht das berufliche Aus bedeuten. 48 Jahre lang leitete sie gemeinsam mit ihrem Mann eine Apotheke im württembergischen Ehingen.

Wie hieß Deutschlands erste approbierte Apothekerin mit Mädchennamen?

