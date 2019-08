Die erste Frau spricht im Ständehaus

Anzeige

„Nicht als Parteiangehörige“ wollte die Abgeordnete aus Heidelberg sprechen, „sondern als Frau“. Denn der 15. Januar 1919 war ein ganz besonderer Tag. Nicht nur, weil an ihm die verfassunggebende Badische Nationalversammlung zusammentrat. Sondern auch, weil erstmals eine gewählte Vertreterin des Volkes im Karlsruher Ständehaus – und überhaupt in einem deutsche Parlament – das Wort ergriff.

Das Ende der Monarchie hatte den Frauen die staatsbürgerliche Gleichberechtigung gebracht. Im Januar 1919 mischten sich immerhin neun Frauen unter die 107 Abgeordneten der Badischen Nationalversammlung. Vier gehörten dem Zentrum an, vier der SPD und eine der liberalen DDP. In der konstituierenden Sitzung rief die Liberale ihren Kollegen zu: „Wir Frauen können nur unserer hohen Freude und Befriedigung darüber Ausdruck geben, dass wir zu dieser Aufgabe mitberufen sind. Und ich glaube sagen zu dürfen, dass wir besser für sie vorbereitet sind, als vielleicht die meisten von ihnen glauben.“

Die Abgeordnete aus Heidelberg war eine durch Reden und Veröffentlichungen bekannte Persönlichkeit der bürgerlichen Frauenbewegung. Mit ihrem 1907 erschienenen Werk „Ehefrau und Mutter in der Rechtsentwicklung“ hatte sie Anerkennung auch als Wissenschaftlerin gefunden. Nun setzte sie sich im Badischen Landtag mit Elan dafür ein, die Frauenrechte zu stärken. Und doch sollte sie im Ständehaus nur ein Gastspiel geben: Die Abgeordnete war mit einem berühmen Soziologieprofessor verheiratet. Als dieser wenige Monate nach ihrer programmatischen Rede in Karlsruhe einen Ruf nach München erhielt, folgte sie ihm brav nach Bayern.

Wie hieß die erste Frau, die im Karlsruher Ständehaus ans Rednerpult trat?

