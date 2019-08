Die südwestdeutschen Hexen vergnügten sich auf dem Kandel

Anzeige

Gesucht war der Kandel. Der Hausberg von Waldkirch am Westrand des Schwarzwalds soll einst ein wichtiger Treffpunkt der südwestdeutschen Hexen gewesen sein. Daher wurde der oberste Teil des Kandelfelsens auch „Teufelskanzel“ genannt. Die Teufelskanzel aber stürzte in der Nacht zum 1. Mai 1981 ein – also ausgerechnet in der Walpurgisnacht.

Gewinner des 23. Tagespreises im Sommerrätsel:

Ob Aperol Spritz oder Hugo – Ursula Linder genießt gerne einmal einen Cocktail. Bei einem Kurs in der Wunder-Bar darf sie sich nun auch in deren Zubereitung erproben. Wer bisher beim BNN-Rätsel gewonnen hat, haben sie und ihr Mann Wolfgang genau verfolgt.

„Mist, schon wieder nicht dabei, haben wir uns oft gesagt“, erzählt die 66-Jährige mit einem Schmunzeln. „Doch diesmal war uns das Glück hold.“ Mit wem sie ihren Gewinn einlöst, weiß sie bereits – eine Gruppe von Freundinnen darf sie begleiten. „Das ist eher etwas für Frauen“, glaubt sie. Ob ihr Mann dennoch mit darf? „Das kann ich ad hoc gar nicht sagen“, gibt sie lachend zu.