Die hohe Feuerwalze rollte über das „Wertkauf-Center“ hinweg

Gesucht war das „Wertkauf-Center“. Der Konsum-Tempel der Superlative an der Durlacher Allee in Karlsruhe wurde bei einem Großbrand am 26. August 1969 fast völlig zerstört. Der Unternehmer Hugo Mann (1913-2008) hatte das Selbstbedienungsgeschäft in unmittelbarer Autobahnnähe erst im Jahr zuvor eröffnet. Ein erstes Wertkauf-Center hatte Mann bereits 1958 in einer Karlsruher Lagerhalle eingerichtet. Sein Verkaufsmodell erwies sich als überaus erfolgreich. Zu „Wertkauf“ gehörten schließlich deutschlandweit 21 Märkte. Sie wurden 1997 an die amerikanische Kette Walmart verkauft.

Gewinner des siebzehnten Tagespreises im Sommerrätsel:

Von seiner Ehefrau Silvia erhielt Klaus Bechtold den nötigen Anstoß, doch am Tagesrätsel teilzunehmen. „Als würde ausgerechnet ich da gewinnen“, sei er zunächst kritisch gewesen. „So viel Glück – ich bin ganz von den Socken“, sagt seine Frau als sie aus der BNN-Redaktion angerufen wird.

Schnell reicht sie ihrem Mann den Hörer weiter, der gerade im Garten bei den Enkelkindern ist. „Die interessieren sich für alles was schnell ist und einen Motor hat“, verrät der 59-Jährige. Darum werden auch sie es sein, die er an den Hockenheimring zu den Nascar Whelen Euro Series mitnehmen wird. „Zumindest einen Teil davon“, ergänzt Klaus Bechtold – fünf sind es insgesamt an der Zahl. Der Kleinste muss womöglich zu Hause bleiben. „Der ist erst zwei Jahre alt“, erzählt der Gewinner. „Für ihn wäre das zu laut.“