Es rußte auch nach der „Brandkatastrophe“

Als „Katastrophe“ bezeichneten die Badischen Neuesten Nachrichten, was am 26. August vor 50 Jahren am Autobahnkleeblatt Karlsruhe-Durlach geschah: Das damals größte Einkaufszentrum Südwestdeutschlands wurde bei einem Brand fast völlig zerstört. Nicht einmal ein Jahr zuvor hatte Unternehmer Hugo Mann den Konsum-Tempel der Superlative eröffnet.

Mit einer Explosion an einer Würstchenbude fing es an. Dort war eine Propangasflasche geborsten. Mitarbeiter versuchten, das Feuer zu löschen. Vergeblich, der Vorbau des Einkaufszentrum geriet in Brand. Die ausrückende Berufsfeuer sah schon vom Ettlinger Tor aus die Rauchschwaden. Und doch schien es, als ob sie den Brand bald unter Kontrolle bekäme. Weitere Einsatzkräfte, die bereits unterwegs waren, wurden zurückgeschickt.

Aber das Inferno brach erst richtig los: Eine 30 bis 40 Meter hohe Feuerwalze rollte übers Hauptgebäude hinweg. Später stellte sich heraus, dass ein Mitarbeiter des Einkaufszentrums die Sprinkleranlage, die ordnungsgemäß in Betrieb gegangen war, abgeschaltet hatte – vielleicht, um Wasserschäden an der Ware zu verhindern. Als die Flammen endlich erloschen waren, rußte es kräftig zwischen der Stadt beziehungsweise der Feuerwehr und dem Unternehmen.

Man schob sich gegenseitig die Schuld an diesen und anderen Pannen zu. Immerhin: Die Räumung des Gebäudes hatte anstandslos geklappt. Keiner der bis zu 1 000 Menschen, die sich beim Ausbruch des Feuers in dem Selbstbedienungsmarkt befunden hatten, kam zu Schaden. Das Einkaufszentrum wurde übrigens noch vor Weihnachten 1969 wieder aufgebaut und eröffnet.

