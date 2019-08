Frühe Fernsehserie spielte in Baden-Baden

Anzeige

Die schöne Kurstadt Baden-Baden ist ja heute eine Fernsehstadt, in der Kameraleute zum Alltag gehören und in der ständig gedreht wird – sei es für den Tatort, die Fallers oder andere Formate. Unser Rätsel soll nun jedoch an eine andere Fernsehserie erinnern, die in Baden-Baden spielte. Schauplatz war ein idyllisch gelegenes Haus der Tourismusbranche. Und das zu einer Zeit, als der Schwarzwald noch eine Reisesehnsuchtsziel der Massen war.

Es war auch die frühe Phase des deutschen Fernsehens, als die unterhaltsame Familienserie abgedreht wurde. Nur die öffentlich-rechtlichen Sender existierten. Jede Serie hatte automatisch die Aufmerksamkeit eines breiten Publikums. Im Mittelpunkt stand ein Ehepaar mit drei Kindern, das einen Tourismusbetrieb führt. Die Gäste, die ins Haus flatterten, hatten ihre Geheimnisse und Dramen im Gepäck oder bescherten lustige Anekdoten. Der Zeitgeist, der in den Episoden zum Ausdruck kommt, dürfte bei heutigen Zuschauern für zusätzliche Heiterkeit sorgen.

Unverheiratete Paare sollten damals ja nicht gemeinsam im Hotel einchecken, doch der Hauptdarsteller gibt sich da in seiner Hausherrnrolle moralisch liberal – hat aber dann Ärger mit dem „wilden“ Ehepärchen. Zum Personal des Hauses gehörte auch eine „Kaltmamsell“, die für die Zubereitung der kalten Speisen zuständig war. Kreditkarten gab es noch nicht. Reiseschecks waren der Ausdruck der modernen Globetrotter-Welt – auch darum rankt eine Episode.

Um Tiere geht es in der Serie auch. Sie kommen im Titel vor, allerdings sind es stumme Tiere, die eher für den Koch als für die Gäste interessant sind. Der Fernseh-Schauplatz von damals nahm übrigens den Namen der Erfolgsserie an und ist heute wieder in Betrieb.

Wie hieß die Fernsehserie, die im Baden-Badener Tourismus spielte?

