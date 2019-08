J. P. Hebel setzte dem alemannischen Dialekt ein literarisches Denkmal

Anzeige

Johann Peter Hebel war evangelischer Pfarrer, Poet und Aufklärer. Seine Alemannischen Gedichte und seine Erzählungen im Kalender „Rheinischer Hausfreund“ machten ihn weltberühmt. Er wurde in 1760 in Basel geboren, wirkte hauptsächlich in Karlsruhe und starb 1826 während einer Dienstreise in Schwetzingen.

Gewinner des elften Preises im Sommerrätsel:

Gelesen wird das Sommerrätsel im Hause Seiler oft. „Diesmal habe ich jedoch zum ersten Mal auch mitgemacht“, erzählt Peter Seiler aus Rheinau-Helmlingen – und gewinnt gleich beim ersten Anlauf. Der Preis hatte es ihm diesmal besonders angetan. „Einfach entspannen und gutes Essen genießen – darauf freue ich mich am meisten,“ sagt der 56-Jährige.

Und wer darf mit in das Hotel Sonnenhof nach Lautenbach? „Meine Frau Katja, wenn sie spontan Lust hat“, – im Hintergrund ist rege Zustimmung zu vernehmen. Bisher haben die Eheleute Seiler eher Städtetrips gemeinsam unternommen. Eine Nacht in einem Wellness-Hotel, „das wird etwas ganz Besonderes.“