Jacqueline Geiger aus Pforzheim ist Siegerin des BNN-Sommerrätsels

Die Siegerin des BNN-Sommerrätsels steht fest: Der Hauptpreis geht an die 27-jährige Schulsekretärin Jacqueline Geiger aus Pforzheim. Die Gewinnerin darf sich über eine Donau-Kreuzfahrt freuen – und über ein Rendezvous mit Metropolen wie Wien, Budapest und Bratislava.

Bevor Jacqueline Geiger von ihrem Glück erfährt, findet sie sich in einem großes Tohuwabohu wieder: Erstmals nach den Sommerferien kommen die Lehrer der Heinrich-Wieland-Schule in Pforzheim zusammen, das neue Schuljahr steht kurz bevor. Urlaubserinnerungen werden ausgetauscht, die letzten Änderungen in Hinblick auf den Schulstart besprochen – beinahe nebenbei nimmt die 27-jährige Sekretärin den Anruf aus der BNN-Redaktion entgegen. „Wie bitte?“, fragte sie zunächst ungläubig. „Ich habe gewonnen? Den Hauptpreis?“ Mit einem Mal wird es um sie herum deutlich ruhiger – auch die 27-Jährige ist sprachlos: Sie darf eine A-ROSA-Kreuzfahrt auf der Donau machen.

Das Patenkind kommt gleich mal auf die Startseite

„Ich bin jetzt noch völlig baff“, erzählt die Gewinnerin, als sie von der BNN-Redaktion in Pforzheim besucht wird. Ihr Patenkind Felix turnt durch die Wohnung und freut sich mit seiner Tante. „Er wollte unbedingt einmal auf ein Bild in der Zeitung“, verrät diese. Gesagt, getan: Beim Fotoshooting ist er mit von der Partie und landet sogar noch auf der Titelseite der Samstagsausgabe der BNN – genauso wie Adam Scheller, der Partner unserer Gewinnerin.

Ob er auf die gewonnene Flusskreuzfahrt mitkommt? „Wenn ich darf“, sagt der 32-Jährige mit einem Augenzwinkern. Er darf, versichert die Gewinnerin lachend. „Wir waren bisher beide noch nicht mit einem Kreuzfahrtschiff unterwegs“, erzählt sie. „Freunde hingegen schon – und die schwärmen in den höchsten Tönen.“ Von Wien wird es die Gewinnerin über Bratislava und Budapest in zahlreiche weitere malerische Orte führen.

Die Donau ist Neuland für de Gewinnerin

Der 27-Jährigen steht dabei im wahrsten Sinne eine Entdeckungsreise bevor: „Noch kenne ich keine dieser Städte – da lasse ich mich gerne überraschen.“ An Informationsmaterialien zur Vorbereitung mangele es ihr nicht: „Meine Chefin ist voll des Glücks für mich. Sie kennt einige der Orte und hat mich gleich mit Broschüren ausgestattet.“ Auch andere Kollegen kamen auf sie zu – die frohe Botschaft über ihren Gewinn hatte schnell die Runde gemacht. Dabei erhielt die Gewinnerin durchweg positive Rückmeldungen. „Das hast du dir verdient“, lautete eine davon.

An ihrer Schule sei sie nicht die einzige, die am BNN-Sommerrätsel teilgenommen habe, erzählt Jacqueline Geiger. Ein Kollege berichtete ihr, dass er in diesem Jahr nahezu täglich fleißig mitgerätselt habe. Aus insgesamt mehr als 260 000 Lösungsvorschlägen wurde Geigers Einsendung vom 30. August aus unserem finalen Lostopf gezogen. „Da war nach dem Urloffener Meerrettich gefragt“, erinnert sich die 27-Jährige.

Urloffener Meerrettich bringt den Sieg

Des Rätsels Lösung habe sie gleich gekannt. „Erst kürzlich habe ich einen Fernsehbeitrag darüber gesehen“, erzählt sie. „Die Leute haben beim Reiben der Wurzel tatsächlich Atemmasken getragen“, sagt sie beeindruckt. Das sei ihr nachhaltig in Erinnerung geblieben. „Den Ort musste ich dann aber noch googeln – das gebe ich zu“, verrät Jacqueline Geiger mit einem Schmunzeln.

Bei ihrer Teilnahme habe sie nicht einen Augenblick lang mit dem Hauptgewinn gerechnet. Umso mehr freue sie sich jetzt über die gelungene Überraschung. Bei der Vorstellung an die bevorstehende Reise auf dem A-ROSA-Schiff gerät sie bereits ins Schwärmen: „Ich stelle mir das tiefenentspannt vor“, erzählt sie. Neben den verschiedenen Städtetouren habe sie auch vor, an dem einen oder anderen Tag nichts zu tun und auf dem Schiff auszuspannen. Die 27-Jährige jubelt: „Ich freue mich riesig!“